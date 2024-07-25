ВТБ запускает удобный сервис для приобретения автомобилей онлайн

Выбрать идеальный автомобиль с ВТБ Авто легко

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

ВТБ запускает новый онлайн-сервис по продаже автомобилей "ВТБ Авто", предлагающий клиентам разные варианты покупки: оплата частями, автокредит или покупка за наличные, сообщает РИА Новости.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

Особенности сервиса:

Оплата частями: аренда авто на 3 месяца с фиксированными платежами, после чего можно выкупить его по остаточной стоимости.

Подписка: долгосрочная аренда с полным сервисным обслуживанием (страховка, налог, техобслуживание).

Дополнительные услуги: помощь в выборе авто, оформлении кредита, ОСАГО, КАСКО, а также топливный сервис и трейд-ин в будущем.

Преимущества данного сервиса:

Удобство: покупка онлайн с доставкой на дом.

Комплексный подход: полное обслуживание от выбора авто до его эксплуатации.

Гибкость: разные варианты покупки для разных потребностей.

"ВТБ Авто" – это современный и удобный сервис, который упрощает покупку и использование автомобиля.