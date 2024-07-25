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ВТБ запускает удобный сервис для приобретения автомобилей онлайн

Выбрать идеальный автомобиль с ВТБ Авто легко

1:05
Экономика

ВТБ запускает новый онлайн-сервис по продаже автомобилей "ВТБ Авто", предлагающий клиентам разные варианты покупки: оплата частями, автокредит или покупка за наличные, сообщает РИА Новости. 

Выбрать идеальный автомобиль с ВТБ Авто легко
Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

Особенности сервиса:

  • Оплата частями: аренда авто на 3 месяца с фиксированными платежами, после чего можно выкупить его по остаточной стоимости.
  • Подписка: долгосрочная аренда с полным сервисным обслуживанием (страховка, налог, техобслуживание).
  • Дополнительные услуги: помощь в выборе авто, оформлении кредита, ОСАГО, КАСКО, а также топливный сервис и трейд-ин в будущем. 

Преимущества данного сервиса:

  • Удобство: покупка онлайн с доставкой на дом.
  • Комплексный подход: полное обслуживание от выбора авто до его эксплуатации.
  • Гибкость: разные варианты покупки для разных потребностей. 

"ВТБ Авто" – это современный и удобный сервис, который упрощает покупку и использование автомобиля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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