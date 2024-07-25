ВТБ запускает удобный сервис для приобретения автомобилей онлайн
Выбрать идеальный автомобиль с ВТБ Авто легко
1:05
ВТБ запускает новый онлайн-сервис по продаже автомобилей "ВТБ Авто", предлагающий клиентам разные варианты покупки: оплата частями, автокредит или покупка за наличные, сообщает РИА Новости.
Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0
Особенности сервиса:
- Оплата частями: аренда авто на 3 месяца с фиксированными платежами, после чего можно выкупить его по остаточной стоимости.
- Подписка: долгосрочная аренда с полным сервисным обслуживанием (страховка, налог, техобслуживание).
- Дополнительные услуги: помощь в выборе авто, оформлении кредита, ОСАГО, КАСКО, а также топливный сервис и трейд-ин в будущем.
Преимущества данного сервиса:
- Удобство: покупка онлайн с доставкой на дом.
- Комплексный подход: полное обслуживание от выбора авто до его эксплуатации.
- Гибкость: разные варианты покупки для разных потребностей.
"ВТБ Авто" – это современный и удобный сервис, который упрощает покупку и использование автомобиля.
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