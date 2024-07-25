Бьюти-услуги лидируют в Москве

Бьюти-услуги занимают лидирующие позиции на рынке бытовых услуг Москвы

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бьюти-услуги стали самыми популярными среди москвичей, занимая 40% рынка бытовых услуг, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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"Индустрия красоты в столице лидирует по востребованности среди горожан. Из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания в Москве, 7,5 тысячи составляют салоны красоты и парикмахерские, а около двух тысяч — маникюрные салоны", — говорится в сообщении. За последние пять лет количество предприятий в этой сфере выросло на 15%, а занятость увеличилась на 26%.

"При этом большинство салонов красоты — это независимые точки, сетевые компании занимают лишь 10% рынка. Также увеличивается число самозанятых мастеров в сфере красоты", — отмечается в материале.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк подчеркнул, что спрос на услуги салонов красоты продолжает расти. Среди наиболее популярных бьюти-услуг выделяются маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.