Динамика потребкредитов в июне 2024 года

Рост среднего размера потребительских кредитов зафиксирован в июне 2024 года

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний размер потребительского кредита в июне увеличился на 3,5%, составив 177,1 тыс. рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные от кредиторов.

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Довольно большие суммы потребительских кредитов среди 30 регионов России были зафиксированы в Москве (312,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (247,5 тыс. рублей), Московской области (233 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (222,1 тыс. рублей) и Республике Татарстан (196 тыс. рублей).

В плане региональной динамики сильный рост среднего размера потребительского кредита в июне 2024 года по сравнению с маем был отмечен в Москве (+10,2%), Забайкальском крае (+7,5%), Иркутской области (+7,0%), Приморском крае (+6,6%) и Белгородской области (+6,5%).

В то же время в некоторых регионах из топ-30 наблюдалось снижение среднего размера кредита, в том числе Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%).