Оценён риск массового отключения, подобного блэкауту 2005 года, на фоне перебоев на юге России

Эксперт Башмаков исключил резкий рост потребления электроэнергии в России

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Который день из южных регионов России поступают тревожные сообщения о перебоях с электроснабжением. Тем временем Системный оператор Единой энергетической системы то и дело рапортует о всё новых рекордах энергопотребления.

Фото: RIA Novosti archive by Владимир Федоренко, CC BY-SA 3.0

Pravda.Ru попросила оценить ситуацию в российской электроэнергетике генерального директора "Центра энергоэффективности — XXI век" Игоря Башмакова.

Никакого взрывного роста потребления нет, заверил он. "То есть прирост мощности и прирост потребления — это разные вещи", — объяснил собеседник издания.

По его словам, проблемы с энергоснабжением на юге России носят локальный региональный характер.

"Получилось, что присоединили новые регионы, на которых были две мощные электростанции — Каховская гидроэлектростанция, которая разрушена, и Запорожская атомная станция, которая не работает. Они снабжали эти территории. Теперь эти территории снабжаются в том числе за счёт электроэнергии, которая в нашей южной энергосистеме работала. То есть вы подключили какое-то количество потребителей, а мощности не увеличили. Вот теперь в южной энергосистеме проблемы. А в других энергосистемах нормально", — подчеркнул эксперт.

Повторение блэкаута 2005 года, по его мнению, маловероятно. "Если будут крупные аварии где-то — всегда есть возможность. Вопрос, насколько там системный оператор этим адекватно управляет", — заключил Игорь Башмаков.