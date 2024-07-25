Оценён риск массового отключения, подобного блэкауту 2005 года, на фоне перебоев на юге России

Который день из южных регионов России поступают тревожные сообщения о перебоях с электроснабжением. Тем временем Системный оператор Единой энергетической системы то и дело рапортует о всё новых рекордах энергопотребления.
Pravda.Ru попросила оценить ситуацию в российской электроэнергетике генерального директора "Центра энергоэффективности — XXI век" Игоря Башмакова.
Никакого взрывного роста потребления нет, заверил он. "То есть прирост мощности и прирост потребления — это разные вещи", — объяснил собеседник издания.
По его словам, проблемы с энергоснабжением на юге России носят локальный региональный характер.
"Получилось, что присоединили новые регионы, на которых были две мощные электростанции — Каховская гидроэлектростанция, которая разрушена, и Запорожская атомная станция, которая не работает. Они снабжали эти территории. Теперь эти территории снабжаются в том числе за счёт электроэнергии, которая в нашей южной энергосистеме работала. То есть вы подключили какое-то количество потребителей, а мощности не увеличили. Вот теперь в южной энергосистеме проблемы. А в других энергосистемах нормально", — подчеркнул эксперт.
Повторение блэкаута 2005 года, по его мнению, маловероятно. "Если будут крупные аварии где-то — всегда есть возможность. Вопрос, насколько там системный оператор этим адекватно управляет", — заключил Игорь Башмаков.
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