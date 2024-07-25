Украина утопает в долгах: $90 млрд помощи и рекордный дефицит бюджета

С февраля 2022 года союзные страны и международные финансовые организации предоставили Украине почти $90 млрд для поддержки бюджета, сообщило украинское министерство финансов.
На встрече в онлайн-режиме министров финансов и руководителей центральных банков стран Группы семи, МВФ, Всемирного банка, Еврокомиссии и ОЭСР министр финансов Украины Сергей Марченко отчитался о шагах правительства для обеспечения финансовой стабильности. В частности, он отметил повышение налогов для увеличения военных расходов и сообщил о росте налоговых и таможенных поступлений на 55% за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать большую его часть за счет западной помощи. В 2024 году дефицит бюджета Украины составит $43,9 млрд. Выделение новых пакетов помощи на Западе сопровождается длительными дискуссиями, и глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей подчеркнул необходимость развития внутренних ресурсов для самофинансирования страны, сообщает ТАСС.
Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов отметил, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, а расходы на фоне боевых действий вдвое превышают доходы.
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