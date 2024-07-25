Цены на клининг взлетели, а спрос рухнул: россияне экономят на уборке, но тратят больше на химчистку

Средний чек на клининг в России вырос на 8% с начала года

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию Почта Банка, средний чек за услугу клининга в России с начала года увеличился на 8% и достиг 2977 рублей, несмотря на то, что спрос на клининговые услуги упал на 18%, а общие траты на них сократились на 57%.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, CC0

Эксперты связывают это с отказом населения от некоторых опций уборки из-за роста их стоимости. Одновременно россияне стали больше тратить на химчистки: объем расходов и число платежей выросли на 57%, а средний чек — на 6%, достигнув 968 рублей. Это объясняется стремлением населения более бережно относиться к одежде и экономить на покупке новых вещей, сообщает "Газета.Ru".

В общем, траты россиян на бытовые услуги сократились на 5%, однако средний чек вырос на 5%, достигнув 1171 рубля.