В РЖД теперь доступна опция предпросмотра места в вагоне

Как сообщает РИА Новости, на сайте РЖД появилась возможность посмотреть фотографии интерьера вагонов, включая полки и туалет, перед покупкой билета на поезд.
Однако эта опция доступна не для всех поездов. Например, её можно найти при выборе места в поезде №104, следующем по маршруту Москва — Адлер. На этапе выбора места внизу страницы отображаются фотографии интерьера вагона. Для этого поезда можно увидеть, как выглядят полки, стол в купе, коридор вагона, вагон-ресторан и туалетная комната.
Таким образом, пассажиры заранее смогут оценить предлагаемый уровень комфорта своих мест.
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