В РЖД теперь доступна опция предпросмотра места в вагоне

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает РИА Новости, на сайте РЖД появилась возможность посмотреть фотографии интерьера вагонов, включая полки и туалет, перед покупкой билета на поезд.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance, CC BY-SA 4.0

Однако эта опция доступна не для всех поездов. Например, её можно найти при выборе места в поезде №104, следующем по маршруту Москва — Адлер. На этапе выбора места внизу страницы отображаются фотографии интерьера вагона. Для этого поезда можно увидеть, как выглядят полки, стол в купе, коридор вагона, вагон-ресторан и туалетная комната.

Таким образом, пассажиры заранее смогут оценить предлагаемый уровень комфорта своих мест.