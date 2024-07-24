В Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что нет подтверждённых данных о влиянии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы "Платон". Эта информация была предоставлена журналистам.
Ранее было опубликовано письмо Ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", в котором сообщалось о проблеме, связанной с работой средств РЭБ. По информации издания, ассоциация обратилась в Министерство транспорта с жалобой на то, что эти средства выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы "Платон", отвечающие за взимание платы за проезд большегрузных автомобилей по трассам.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.