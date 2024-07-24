Системы РЭБ не выводят из строя систему "Платон"

В Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что нет подтверждённых данных о влиянии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы "Платон". Эта информация была предоставлена журналистам.

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Ранее было опубликовано письмо Ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", в котором сообщалось о проблеме, связанной с работой средств РЭБ. По информации издания, ассоциация обратилась в Министерство транспорта с жалобой на то, что эти средства выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы "Платон", отвечающие за взимание платы за проезд большегрузных автомобилей по трассам.