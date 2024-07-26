Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 60% лекарств, продаваемых в России, производятся внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.
Голикова уточнила, что за последние три года российский фармацевтический рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении.
По ее словам, в настоящее время 63% лекарственных средств, реализуемых в России, производятся на отечественных предприятиях.
Это означает, что из каждых пяти упаковок, которые потребляют граждане, три из них произведены в стране. Она также добавила, что почти 46% всех наименований лекарств выпускаются в России полностью, включая синтез активных веществ.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.