Стало известно, сколько продаваемых в России лекарств производят в стране

Голикова: 63% продаваемых лекарств производится в РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 60% лекарств, продаваемых в России, производятся внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Джейми, CC BY 2.0

Голикова уточнила, что за последние три года российский фармацевтический рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении.

По ее словам, в настоящее время 63% лекарственных средств, реализуемых в России, производятся на отечественных предприятиях.

Это означает, что из каждых пяти упаковок, которые потребляют граждане, три из них произведены в стране. Она также добавила, что почти 46% всех наименований лекарств выпускаются в России полностью, включая синтез активных веществ.