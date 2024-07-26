Приумножьте свой капитал: названа более выгодная альтернатива вложениям в недвижимость

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Каганов: ПДС может оказаться в два раза выгоднее вложений в недвижимость

1:12
Экономика

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов в интервью "Российской газете" отметил, что участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) может быть в два раза более выгодным, чем инвестиции в жилую недвижимость.

Каганов: ПДС может оказаться в два раза выгоднее вложений в недвижимость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он пояснил, что программа долгосрочных сбережений предполагает 15-летний период вложений. При выполнении определенных условий, вложенные средства могут вырасти в четыре раза за этот срок.

Участникам программы, чей ежемесячный доход не превышает 80 тысяч рублей, достаточно вносить на счет 3 тысячи рублей в месяц. В общей сложности за 15 лет сумма взносов составит 540 тысяч рублей, а остальная часть дохода будет формироваться за счет софинансирования от государства и профессионального управления инвестициями.

Каганов также напомнил, что за последние 15 лет стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы удвоилась. По его словам, программа долгосрочных сбережений может обеспечить значительно большую доходность при меньших вложениях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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