Россиянам рассказали, что такое единовременная пенсия и как её получить

Как оформить единовременную выплату пенсии

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В обиходе часто используется термин "единовременная пенсия", однако это не совсем точное определение.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Как пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, правильнее говорить о выплате пенсионных накоплений в виде одной суммы.

На такую выплату имеют право лица, которые были официально трудоустроены в период с 2002 по 2013 годы, добровольно уплачивали пенсионные взносы или использовали средства материнского капитала для формирования пенсии.

Щербаченко объяснил, что эти накопления инвестируются, и полученные доходы увеличивают размер накопительной пенсии. С 2014 года накопительная часть пенсии за счет страховых взносов работодателя больше не формируется, но уже существующие накопления продолжают инвестироваться. Их можно получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.