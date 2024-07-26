Глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал, что у страны нет инфраструктуры для замещения поставок нефти из России, и отметил отсутствие альтернатив для транзита российских энергоресурсов через Украину. Об этом сообщает Reuters.
Словакия и Венгрия сообщили в июле о прекращении получения нефти от компании "Лукойл" через трубопровод "Дружба" после того, как Украина ввела запрет на транзит ресурсов этой компании.
Сийярто пояснил, что до тех пор, пока Украина не разрешит вопрос с транзитом нефти, компенсация в размере 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия не будет выплачена.
Он добавил, что Венгрия заблокирует возмещение средств Европейским союзом государствам-членам, которые предоставили Украине боеприпасы, до тех пор, пока Киев не разрешит вопрос с транзитом нефти от "Лукойла".
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.