В Европе признали отсутствие альтернативы поставкам российской нефти

Венгрия заявила об отсутствии альтернативы российской нефти

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал, что у страны нет инфраструктуры для замещения поставок нефти из России, и отметил отсутствие альтернатив для транзита российских энергоресурсов через Украину. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Словакия и Венгрия сообщили в июле о прекращении получения нефти от компании "Лукойл" через трубопровод "Дружба" после того, как Украина ввела запрет на транзит ресурсов этой компании.

Сийярто пояснил, что до тех пор, пока Украина не разрешит вопрос с транзитом нефти, компенсация в размере 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия не будет выплачена.

Он добавил, что Венгрия заблокирует возмещение средств Европейским союзом государствам-членам, которые предоставили Украине боеприпасы, до тех пор, пока Киев не разрешит вопрос с транзитом нефти от "Лукойла".