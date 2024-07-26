Российский газовый гигант на грани банкротства: прибыль рухнула в три раза

Прибыль "Новатэка" рухнула в три раза

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным отчётности "Новатэка", второй по величине газовой компании в России, чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за первое полугодие упала в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 108,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

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При этом выручка компании за полгода возросла до 436,64 миллиарда рублей, а себестоимость продаж увеличилась на 1,3 раза, достигнув 260,27 миллиарда рублей.

Главной проблемой для компании остаётся проект "Арктик СПГ-2". Поставки с этого знакового проекта, которые должны были начаться зимой, были отложены из-за санкций США.

Компания не смогла получить заказанные газовозы ледового класса, что затруднило экспорт в зимние месяцы, а также иное необходимое оборудование, что негативно сказалось на её доходах.