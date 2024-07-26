Дональд Трамп прокладывает путь к президентству США с помощью нефти

Нефтяные миллиардеры спонсируют предвыборную кампанию Трампа

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в качестве основного источника финансирования своей предвыборной кампании использует средства руководителей американских нефтяных компаний.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Он обещает усилить поддержку нефтяной промышленности и отказаться от климатических инициатив действующей администрации, как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, ключевыми спонсорами избирательного штаба Трампа являются президент компании Continental Resources Гарольд Хамм, глава Energy Transfer Келси Уоррен, основатель Hilcorp Джеффри Гильдебранд и владелец GeoSouthern Energy Джордж Бишоп.

Штаб-квартиры Гильдебранда и Бишопа находятся в Техасе. Эти четыре миллиардера уже внесли в кампанию Трампа не менее $9,9 млн, отмечает WSJ, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.