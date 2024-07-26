Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в качестве основного источника финансирования своей предвыборной кампании использует средства руководителей американских нефтяных компаний.
Он обещает усилить поддержку нефтяной промышленности и отказаться от климатических инициатив действующей администрации, как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, ключевыми спонсорами избирательного штаба Трампа являются президент компании Continental Resources Гарольд Хамм, глава Energy Transfer Келси Уоррен, основатель Hilcorp Джеффри Гильдебранд и владелец GeoSouthern Energy Джордж Бишоп.
Штаб-квартиры Гильдебранда и Бишопа находятся в Техасе. Эти четыре миллиардера уже внесли в кампанию Трампа не менее $9,9 млн, отмечает WSJ, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.