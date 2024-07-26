Дональд Трамп прокладывает путь к президентству США с помощью нефти

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Нефтяные миллиардеры спонсируют предвыборную кампанию Трампа

1:01
Экономика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в качестве основного источника финансирования своей предвыборной кампании использует средства руководителей американских нефтяных компаний.

Нефтяные миллиардеры спонсируют предвыборную кампанию Трампа
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Он обещает усилить поддержку нефтяной промышленности и отказаться от климатических инициатив действующей администрации, как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, ключевыми спонсорами избирательного штаба Трампа являются президент компании Continental Resources Гарольд Хамм, глава Energy Transfer Келси Уоррен, основатель Hilcorp Джеффри Гильдебранд и владелец GeoSouthern Energy Джордж Бишоп.

Штаб-квартиры Гильдебранда и Бишопа находятся в Техасе. Эти четыре миллиардера уже внесли в кампанию Трампа не менее $9,9 млн, отмечает WSJ, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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