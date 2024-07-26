Европейские лидеры требуют усилить давление на Россию и Белоруссию

Министры финансов и экономики стран Восточной и Северной Европы в совместной статье для газеты Guardian призвали к усилению санкционного давления на Россию и Белоруссию.
Под статьей поставили свои подписи глава Минфина Эстонии Март Вырклаев, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон и министр экономики Дании Стефани Лосе.
Министры отметили, что страны Восточной и Северной Европы внесли значительный вклад в поддержку Украины, оказывая как финансовую, так и военную помощь, и планируют продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.
Они подчеркнули необходимость усиления финансовой и военной помощи Украине со стороны западных стран, а также увеличения объемов поставок вооружений и военной техники для ВСУ.
Кроме того, министры выразили мнение, что Западу следует проводить максимально жесткую санкционную политику по отношению к России.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.