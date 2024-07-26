В последние несколько лет Китай создал "секретные запасы" сырья, энергоресурсов и продуктов для компенсации потенциальных убытков от возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, сообщает The Economist.
Пекин опасается, что переизбрание Трампа может привести к закрытию ключевых путей поставок или началу затяжного конфликта из-за Тайваня.
В 2023 году импорт основных ресурсов Китаем достиг рекордных показателей по нескольким направлениям, увеличившись на 16%. Однако, по данным источника, этот рост не связан с увеличением потребления, а объясняется стремлением накопить запасы "на черный день".
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.