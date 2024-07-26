Запасной план Китая: Пекин массово накапливает ресурсы из-за возможного переизбрания Трампа

Китаё создаёт "секретные запасы" сырья

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние несколько лет Китай создал "секретные запасы" сырья, энергоресурсов и продуктов для компенсации потенциальных убытков от возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, сообщает The Economist.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Пекин опасается, что переизбрание Трампа может привести к закрытию ключевых путей поставок или началу затяжного конфликта из-за Тайваня.

В 2023 году импорт основных ресурсов Китаем достиг рекордных показателей по нескольким направлениям, увеличившись на 16%. Однако, по данным источника, этот рост не связан с увеличением потребления, а объясняется стремлением накопить запасы "на черный день".