США грозят санкциями индийским банкам за связи с Россией

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США угрожают санкциями Индии из-за связей с Россией

1:00
Экономика

Министерство финансов США предупредило индийские банки о возможных санкциях за предполагаемые связи с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщает агентство Reuters.

США угрожают санкциями Индии из-за связей с Россией
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Журналисты получили письмо от первого заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, направленное в банковскую ассоциацию Индии.

В письме говорится, что российские военные зависят от импорта критически важных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и для осуществления этих транзакций они обращаются к иностранным финансовым учреждениям.

В письме также указывается, что индийские банки должны в течение 30 дней уведомить бизнес страны об антироссийских санкциях США.

Адейемо отметил, что любые иностранные финансовые институты, сотрудничающие с российским ОПК, рискуют попасть под санкции и потерять доступ к финансовой системе США и, вероятно, к другим финансовым системам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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