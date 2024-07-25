США грозят санкциями индийским банкам за связи с Россией

США угрожают санкциями Индии из-за связей с Россией

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США предупредило индийские банки о возможных санкциях за предполагаемые связи с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщает агентство Reuters.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Журналисты получили письмо от первого заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, направленное в банковскую ассоциацию Индии.

В письме говорится, что российские военные зависят от импорта критически важных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и для осуществления этих транзакций они обращаются к иностранным финансовым учреждениям.

В письме также указывается, что индийские банки должны в течение 30 дней уведомить бизнес страны об антироссийских санкциях США.

Адейемо отметил, что любые иностранные финансовые институты, сотрудничающие с российским ОПК, рискуют попасть под санкции и потерять доступ к финансовой системе США и, вероятно, к другим финансовым системам.