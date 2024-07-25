Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар обратился к Еврокомиссии с призывом в кратчайшие сроки поддержать Венгрию и Словакию в вопросе блокировки Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл".
Он отметил, что Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с просьбой использовать соглашение, по которому Украина не должна блокировать транзит нефти, однако Еврокомиссия отложила принятие решения.
Юрай Бланар выразил категорическое несогласие с угрозами энергетической безопасности Словакии и выразил надежду на то, что здравый смысл, европейское право и интересы граждан восторжествуют.
Он настоятельно призвал Европейскую комиссию не медлить и как можно скорее поддержать государства-члены и их жителей.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.