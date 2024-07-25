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Словакия требует немедленных действий ЕК против блокады нефти Украиной

Бланар: я отвергаю игры с энергетической безопасностью Словакии

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Экономика

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар обратился к Еврокомиссии с призывом в кратчайшие сроки поддержать Венгрию и Словакию в вопросе блокировки Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл".

Бланар: я отвергаю игры с энергетической безопасностью Словакии
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Он отметил, что Словакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с просьбой использовать соглашение, по которому Украина не должна блокировать транзит нефти, однако Еврокомиссия отложила принятие решения.

Юрай Бланар выразил категорическое несогласие с угрозами энергетической безопасности Словакии и выразил надежду на то, что здравый смысл, европейское право и интересы граждан восторжествуют.

Он настоятельно призвал Европейскую комиссию не медлить и как можно скорее поддержать государства-члены и их жителей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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