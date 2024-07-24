Согласно данным Росстата за 2023 год, в России больше нет домохозяйств, которым не хватает денег на продукты.
В 2022 году таких семей было 0,1 процента, а в 2004 году — 4,4 процента. В 2023 году количество семей, которым достаточно денег на все нужное, выросло до 3,4 процента.
Количество домохозяйств, которые могут позволить себе продукты, одежду и бытовую технику, но не могут купить автомобиль, квартиру или дачу, увеличилось на два процента и составило 36,6 процента. Число семей, испытывающих трудности с оплатой ЖКХ и покупкой одежды, снизилось с 12,9 до 11,2 процента, сообщает "Царьград".
В 2023 году количество граждан с доходами ниже уровня бедности составило 8,5 процента, что является историческим минимумом за 20 лет. Реальные располагаемые доходы граждан России за 2023 год выросли на 5,8 процента.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.