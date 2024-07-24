В России больше нет бедных, которым не хватает на еду

В России посчитали число бедных

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата за 2023 год, в России больше нет домохозяйств, которым не хватает денег на продукты.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В 2022 году таких семей было 0,1 процента, а в 2004 году — 4,4 процента. В 2023 году количество семей, которым достаточно денег на все нужное, выросло до 3,4 процента.

Количество домохозяйств, которые могут позволить себе продукты, одежду и бытовую технику, но не могут купить автомобиль, квартиру или дачу, увеличилось на два процента и составило 36,6 процента. Число семей, испытывающих трудности с оплатой ЖКХ и покупкой одежды, снизилось с 12,9 до 11,2 процента, сообщает "Царьград".

В 2023 году количество граждан с доходами ниже уровня бедности составило 8,5 процента, что является историческим минимумом за 20 лет. Реальные располагаемые доходы граждан России за 2023 год выросли на 5,8 процента.