Названы последствия раздела Wildberries для продавцов

Эксперт оценил последствия раздела Wildberries

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для партнеров Wildberries в ближайшее время, вероятно, ничего не изменится, заявил декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов.

Фото: Wikimedia Commons by ElenaVoskresenskaya, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что в среднесрочной перспективе возможны изменения в бизнес-модели и отношениях с партнерами после решения корпоративного конфликта. Тем не менее, все участники заинтересованы в сохранении и увеличении рентабельности бизнеса. Финансовый рынок конфликт с разделом Wildberries не затронет, так как это частная компания, сообщает "Газета.Ru".

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук ранее сообщил о "рейдерском захвате" после объединения с Russ Outdoor. Позднее Татьяна Бакальчук опровергла эти заявления и объявила о начале бракоразводного процесса с мужем.