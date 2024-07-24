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HR-менеджер рассказала, что главное на собеседовании грамотно презентовать себя

Как грамотно презентовать себя на собеседовании?

2:58
Экономика

 Ирина Баранова, ведущий специалист по подбору персонала, карьерный консультант и генеральный директор компании B.lab Executive Search, в интервью для NewsInfo.Ru рассказала о том, как правильно вести себя на собеседовании.

Как грамотно презентовать себя на собеседовании?
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd, CC BY 2.0

По словам Ирины, на собеседовании важно уметь грамотно презентовать себя. Она советует открыто говорить о своих достижениях, структурировать свои мысли и использовать методику STAR* для детального описания конкретных ситуаций, действий и результатов своей работы.

Также важно продемонстрировать понимание своей стратегии карьерного роста, включая планы на приобретение новых навыков и продвижение по служебной лестнице.

Ирина рекомендует в течение пяти минут кратко осветить ключевые моменты своей карьеры, подчеркнув основные успехи и сильные стороны, которые делают вас выдающимся специалистом. При этом важно не только перечислить выполняемые обязанности, но и описать конкретные результаты вашей деятельности, подкреплённые цифрами, которые оказали влияние на развитие бизнеса.

Кроме того, нужно быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать, даже если возникает желание отступить от темы. Перед собеседованием следует тщательно изучить предлагаемую вакансию и компанию, чтобы точно подчеркнуть свои соответствующие навыки и опыт, акцентируя внимание на своих достижениях и мотивации.


"Представьте, что через пять лет вы управляете успешным бизнесом с оборотом более миллиарда рублей, создаёте востребованный продукт, управляете командой и развиваете компанию, опираясь на свои профессиональные и личностные качества," — комментирует специалист.

Этот пример демонстрирует, как важно иметь видение своего будущего и стремиться к достижению поставленных целей.

*Методика STAR (Situation Target Action Result) — это структурированная схема ответов на вопросы во время собеседования. Она помогает кандидату подготовиться к поведенческому интервью и рассказать о своём опыте работы, используя конкретные примеры.

STAR состоит из четырёх блоков:

  • Situation (Ситуация) – описание контекста, в котором разворачивались события.
  • Task (Задача) – формулировка проблемы или цели, которую нужно было достичь.
  • Action (Действие) – рассказ о том, какие шаги были предприняты для решения задачи.
  • Result (Результат) – подведение итогов и оценка последствий предпринятых действий.

Использование методики STAR позволяет кандидату продемонстрировать свои навыки и компетенции, а также показать, как он решает проблемы и достигает результатов. Это особенно полезно при прохождении собеседований на руководящие должности, где требуется опыт управления и принятия решений.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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