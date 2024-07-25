Популярные у россиян зарубежные сладости заметно подорожают к концу лета

В России вырастут цены на зарубежные сладости

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на популярные у россиян зарубежные сладости, такие как Nutella, Oreo, Milka, Ritter Sport и другие, к концу лета вырастут на 20-30%, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Иностранные дистрибьюторы предупредили своих российских партнеров о планируемом увеличении отпускных цен на 10-15% с 15 августа. Причиной роста цен стало повышение российским правительством ввозных пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия до 50%.

Повышение затронет только сладости из недружественных стран, таких как США, Германия, Швейцария, Испания, Япония, Южная Корея и другие.