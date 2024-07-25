Цены на популярные у россиян зарубежные сладости, такие как Nutella, Oreo, Milka, Ritter Sport и другие, к концу лета вырастут на 20-30%, сообщает Telegram-канал Mash.
Иностранные дистрибьюторы предупредили своих российских партнеров о планируемом увеличении отпускных цен на 10-15% с 15 августа. Причиной роста цен стало повышение российским правительством ввозных пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия до 50%.
Повышение затронет только сладости из недружественных стран, таких как США, Германия, Швейцария, Испания, Япония, Южная Корея и другие.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.