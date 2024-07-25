Россияне больше не сталкиваются с нехваткой денег на еду

В России больше нет домохозяйств с нехваткой средств на питание

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России больше не осталось семей, испытывающих нехватку денег на еду, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным анализа РИА Новости и Росстата, в 2023 году впервые с 2004 года не зарегистрировано домохозяйств, сталкивающихся с дефицитом средств для покупки пищи. В прошлом году таких семей было 0,1%, а 20 лет назад — 4,4%.

Одновременно увеличилось число домохозяйств, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей. Этот показатель достиг 3,4%, что является вторым наивысшим результатом за всю историю, после 2019 года (3,5%). Количество семей, которые могли позволить себе еду, одежду и товары длительного пользования, но не имели средств на покупку автомобиля, квартиры или дачи, выросло на 2 процентных пункта до 36,6%.

Доля домохозяйств, не имеющих возможности приобретать товары длительного пользования, снизилась до 48,7% с 49,7% годом ранее. Количество семей, которые могли позволить себе еду, но сталкивались с трудностями при покупке одежды и оплате ЖКХ, также уменьшилось — до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% россиян затруднились оценить своё финансовое положение.