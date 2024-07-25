Бесконечные обещания Маска обрушили прибыль Tesla: акции компании рухнули на 9%

Tesla сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере $1,48 млрд, что является самым низким показателем за последние пять лет, сообщает Reuters.
На фоне разочаровывающей отчетности акции компании на предторгах упали более чем на 9%, достигнув $224,07 за акцию. Аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт отметил, что Tesla уже четыре квартала подряд не достигает целевых показателей прибыли.
Несмотря на обещания компании о роботакси, гуманоидных роботах и автономном вождении, эти проекты остаются потенциальными богатствами будущего, а не настоящего. В начале июля Илон Маск перенес дату презентации роботакси с 8 августа на октябрь, что также негативно повлияло на рынок и привело к падению акций на 8,5%.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.