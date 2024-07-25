Рост закупок российских удобрений в ЕС

ЕС увеличил импорт российских удобрений на 70%

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз увеличил импорт удобрений из России на 70%, сообщают "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

С января по май 2024 года ЕС увеличил импорт российских удобрений на 70%, доставив 1,9 миллиона тонн. Основной причиной этого роста стало повышение цен на газ, что заставило европейские химические компании свернуть собственное производство.

На долю азотных удобрений приходится 57% от общего объема закупок. Спрос на них увеличился на 39% в первой половине 2024 года. Польша, Франция, Германия и Италия являются основными покупателями. Тем не менее, основной прирост пришелся на калийные и комплексные удобрения. Поставки калийных удобрений возросли в четыре раза, а экспорт комплексных удобрений удвоился.

Европейские страны зависят от российских удобрений, и полностью заменить их будет сложно. Россия традиционно занимает важную позицию на мировом рынке удобрений. Прогнозируется, что объемы экспорта в 2024 году могут достигнуть 44 миллионов тонн, что на 10% выше уровня 2023 года. Влияние геополитических факторов и цен на сырье для производства продолжает оставаться значительным.