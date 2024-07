Таиланд внедряет универсальный базовый доход для поддержки экономики после пандемии

С 1 августа 2024 года Таиланд начнет эксперимент с универсальным базовым доходом, объявленный премьер-министром Среттой Тависином, сообщает RB.RU.

Фото: freepik.com by pikisuperstar is licensed under Free More info