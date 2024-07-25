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Таиланд внедряет универсальный базовый доход для поддержки экономики после пандемии

Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом

Экономика

С 1 августа 2024 года Таиланд начнет эксперимент с универсальным базовым доходом, объявленный премьер-министром Среттой Тависином, сообщает RB.RU.

Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Фото: freepik.com by pikisuperstar is licensed under Free More info

Программа предусматривает распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом, чтобы поддержать экономику страны, которая до сих пор не восстановилась после пандемии.

Граждане с годовыми доходами не более 840 тыс. бат (около $23 тыс.) и сбережениями до 500 тыс. бат ($13,7 тыс.) смогут получить по 10 тыс. бат (примерно $275). Эти деньги можно будет потратить только на товары и услуги местных предприятий в пределах своего района в течение полугода после получения. Программа охватит около 50 миллионов человек, а выплаты начнутся в октябре.

Сретта надеется, что эта мера стимулирует экономику, увеличив ВВП на 1,2–1,6 процентных пункта. В то время как Всемирный банк предсказывает рост ВВП Таиланда на 1,5% в 2023 году, правительство рассчитывает на значительный экономический эффект от программы.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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