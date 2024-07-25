Центробанк усиливает контроль за денежными переводами

С 25 июля банки будут проверять денежные переводы

С 25 июля 2024 года банки начнут проверять все клиентские переводы и блокировать те, которые могут иметь признаки мошенничества, сообщает РИА Новости.

Фото: Audiovisual Service by European Commission, CC BY 4.0

Это мера вызвана ростом числа случаев хищения средств у россиян. Банки будут приостанавливать подозрительные переводы, такие как отправка средств на счета, упомянутые в базе данных Центробанка о мошеннических операциях, или транзакции с нетипичных устройств.

Если операция вызывает подозрение, банк должен связаться с клиентом для подтверждения. Если клиент не подтверждает перевод, средства возвращаются. В случае, если банк ошибочно отправил деньги мошенникам, он обязан вернуть их клиенту. Клиентам рекомендуется обращаться в банк, если блокировка затронула легальный перевод.