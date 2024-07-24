В точках общественного питания бумажные чеки будут выдавать до завершения обслуживания

В кафе будут выдавать бумажные чеки до завершения обслуживания

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России введут обязательное требование для кафе и ресторанов: они будут обязаны выдавать бумажные чеки до момента расчёта, то есть вместо счёта.

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Закон, который был принят Госдумой, также даёт право гражданам отказаться от получения кассовых чеков в виде электронных писем или сообщений на телефон, а также изменить эти данные.

Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Нововведения связаны с необходимостью более точной фиксации бухгалтерских операций в точках общественного питания и с защитой прав потребителей, которые не всегда получают то, что пишется в отчётных документах.