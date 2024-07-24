В точках общественного питания бумажные чеки будут выдавать до завершения обслуживания

В России введут обязательное требование для кафе и ресторанов: они будут обязаны выдавать бумажные чеки до момента расчёта, то есть вместо счёта.
Закон, который был принят Госдумой, также даёт право гражданам отказаться от получения кассовых чеков в виде электронных писем или сообщений на телефон, а также изменить эти данные.
Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Нововведения связаны с необходимостью более точной фиксации бухгалтерских операций в точках общественного питания и с защитой прав потребителей, которые не всегда получают то, что пишется в отчётных документах.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.