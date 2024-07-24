Раскрыты последствия краха Wildberries из-за его рейдерского захвата

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Экономист Михаил Беляев призвал не драматизировать ситуацию с Wildberries

Экономика

Семейный конфликт вокруг Wildberries получил широкую огласку в СМИ. Во многом — стараниями мужа основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, пожаловавшегося на решившую развестись супругу главе Чечни Рамзану Кадырову.

Экономист Михаил Беляев призвал не драматизировать ситуацию с Wildberries
Фото: Wikimedia Commons by ElenaVoskresenskaya, CC BY-SA 4.0

О том, может ли это привести к закрытию популярной площадки, и что в этом случае ждёт многочисленных покупателей и продавцов, Pravda.Ru узнала у финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.

"Я думаю, что тут всех надо успокоить, что ничего не закроется, — ответил он. — Пока по общим цифрам и по общей информации там ничего такого тревожного не просматривается".

Более того, экономист усомнился, что конфликт настолько масштабен, как его живописуют. "Если бы это было что-то серьёзное и законное, то вообще, как это положено в правовом государстве и в крупном бизнесе, наверное, надо было обращаться в правоохранительные органы, в Счётную палату — вот такие официальные организации, которые бы выяснили, что к чему", — уверен собеседник издания.

По его мнению, никакой катастрофой гипотетическое закрытие Wildberries стать не может. "Для продавцов и для самих работников — они потеряют работу, но я думаю, что в сфере торговли они быстренько как-то переквалифицируются и найдут что-то. Покупатели потеряют какую-то комфортную и уже ставшую привычной среду для потребления товаров, и многие им пользуются, но, тем не менее, есть и другие платформы, есть и другие площадки. В конце концов, и обычные, нормальные магазины тоже ещё у нас, слава богу, не упразднены. Будет какой-то легкий дискомфорт, но это не катастрофа, тем более вселенского масштаба", — заметил Беляев.

Последствия для экономики — и подавно минимальны. "Ну уйдёт крупная компания, причём это компания, которая занимается в чистом виде торговлей, значит, не будет никакого дефицита выпуска какой-то продукции, предоставления услуг. Уйдёт торговец — и уйдёт, какой бы он ни был бы крупный. Только, может быть, не досчитается бюджет налоговых поступлений от этой структуры, вот и всё, а остальное не надо ничего драматизировать, это никакой не металлургический комбинат, это не горнодобывающий комплекс, это ничего, это торговая площадка, которая занимается перераспределением уже готовых изделий, которые кто-то произвёл", — оценил специалист.

"Тем более что есть альтернативы. Это же не единственное — что вот он ушёл, и небо упало на землю", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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