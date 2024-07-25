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Московская биржа начинает торги акциями Яндекса

Яндекс официально выходит на Московскую биржу с акциями YDEX

1:08
Экономика

На Московской бирже стартовали торги акциями Яндекса под тикером YDEX, сообщает Яндекс.

Яндекс официально выходит на Московскую биржу с акциями YDEX
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компания стала частью первого котировального списка, куда входят наиболее надежные и ликвидные активы.

МКПАО "Яндекс" — головная компания Яндекса, на которую приходится 99% выручки группы Yandex N. V. за 2023 год (798 млрд рублей). Компания демонстрирует стабильный рост: в 2023 году выручка выросла на 53% год к году, а среднегодовой темп роста выручки за период с 2011 года составляет 36%.

Этот рост обусловлен постоянными инвестициями Яндекса в новые технологии. Компания активно развивает поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии, технологии автономного транспорта и искусственного интеллекта.

Выход Яндекса на Московскую биржу открывает новые возможности для инвесторов, заинтересованных в акциях компании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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