Московская биржа начинает торги акциями Яндекса

На Московской бирже стартовали торги акциями Яндекса под тикером YDEX, сообщает Яндекс.
Компания стала частью первого котировального списка, куда входят наиболее надежные и ликвидные активы.
МКПАО "Яндекс" — головная компания Яндекса, на которую приходится 99% выручки группы Yandex N. V. за 2023 год (798 млрд рублей). Компания демонстрирует стабильный рост: в 2023 году выручка выросла на 53% год к году, а среднегодовой темп роста выручки за период с 2011 года составляет 36%.
Этот рост обусловлен постоянными инвестициями Яндекса в новые технологии. Компания активно развивает поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии, технологии автономного транспорта и искусственного интеллекта.
Выход Яндекса на Московскую биржу открывает новые возможности для инвесторов, заинтересованных в акциях компании.
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