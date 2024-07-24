Крупнейшие российские банки демонстрируют рост прибыли

Крупнейшие банки России увеличили прибыль на 8,8% в первой половине 2024 года

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшие российские банки показали впечатляющий рост прибыли в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Совокупная чистая прибыль 10 крупнейших банков составила 1,45 триллиона рублей, что на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лидерами по росту прибыли стали:

Сбер: 768,7 млрд рублей (+5,6% год к году);

ВТБ: 135,6 млрд рублей (-3,8%);

Газпромбанк: 103,5 млрд рублей (- 4,8%);

Промсвязьбанк: 97 млрд рублей (+72,6%);

Райффайзенбанк: 71,3 млрд рублей (+22,3%);

Альфа-банк: 71,1 млрд рублей (+36,3%).

При этом, стоит отметить, что прибыль ВТБ и Газпромбанка немного сократилась по сравнению с прошлым годом.

Эти данные свидетельствуют о стабильном финансовом состоянии крупнейших банков России, несмотря на непростую геополитическую обстановку.