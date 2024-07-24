Крупнейшие российские банки демонстрируют рост прибыли

Крупнейшие российские банки показали впечатляющий рост прибыли в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости.
Совокупная чистая прибыль 10 крупнейших банков составила 1,45 триллиона рублей, что на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Лидерами по росту прибыли стали:
При этом, стоит отметить, что прибыль ВТБ и Газпромбанка немного сократилась по сравнению с прошлым годом.
Эти данные свидетельствуют о стабильном финансовом состоянии крупнейших банков России, несмотря на непростую геополитическую обстановку.
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