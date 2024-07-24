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Победа Трампа на выборах приведёт к росту добычи нефти в США

Победа Трампа на выборах приведёт к улучшению нефтегазового сектора США

1:23
Экономика

Сергей Бдоян, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", утверждает, что победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к активному стимулированию добычи и экспорта нефти и газа в стране, сообщает Газета.Ru.

Победа Трампа на выборах приведёт к улучшению нефтегазового сектора США
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Бдоян подчеркнул, что Трамп, в отличие от администрации Байдена, известной своей "зеленой повесткой", будет всячески способствовать развитию нефтегазовой отрасли. Ожидается, что Трамп увеличит число экспортных терминалов и в целом создаст более благоприятные условия для добычи нефти и газа в США.

По мнению Бдояна, администрация Байдена пыталась сдерживать цены на сырье, используя стратегические запасы, чтобы "контролировать" их рост. Однако Трамп, по его прогнозу, будет придерживаться более традиционных взглядов на энергетическую политику, что приведет к увеличению добычи и экспорта, а значит, и к более активному участию США на мировом нефтяном рынке.

Бдоян также положительно оценивает перспективы нефтегазовой отрасли в целом, утверждая, что аналитические центры недооценивают спрос на нефть в ближайшие 10 лет, переоценивая запасы ОПЕК. Он считает, что рост спроса на нефть продолжится, что сделает добычу и экспорт нефти и газа еще более привлекательной для США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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