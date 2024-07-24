Российская Smart Engines запатентовала в США технологию ИИ для нефтедобычи

Российская ИИ технология увеличивает эффективность добычи нефти

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские ученые из компании Smart Engines разработали и запатентовали в США технологию на базе искусственного интеллекта, которая поможет нефтяным компаниям более эффективно исследовать месторождения, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Технология основана на создании цифрового двойника керна (образца горной породы) с помощью рентгеновской томографии и алгоритмов ИИ. Это позволяет проводить анализ и виртуальные эксперименты, определять количество нефти в породе и оценивать потенциал месторождения.

Однако при построении цифрового двойника может возникать ложное "уплотнение", которое скрывает поры керна. Новый алгоритм Smart Engines решает эту проблему, позволяя получить более точные данные.

Ключевым преимуществом технологии является автоматическая настройка параметров коррекции, что делает ее более эффективной, чем традиционные методы, требующие дополнительной калибровки или настройки оборудования.