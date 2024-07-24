Госдеп США объявил о закрытии "кормушки" для Грузии: программы помощи будут приостановлены

Государственный департамент США рассматривает возможность приостановки программ помощи Грузии, действуя совместно с союзниками, сообщил заместитель помощника госсекретаря Джош Хак.
Основной причиной таких шагов стало принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах 14 мая. Закон, поддержанный 84 депутатами против 30, вызвал значительное противодействие со стороны президента Саломе Зурабишвили, которая назвала его "российским законом" и наложила вето. Однако парламент преодолел вето президента, что вызвало негативную реакцию США и привело к началу кампании по лишению Грузии международной поддержки, сообщает "Газета.Ru".
По словам Хака, обсуждаются дополнительные меры, такие как перенаправление или приостановка программ помощи, а также отмена политического взаимодействия с Грузией.
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