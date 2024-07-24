Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что Украина получит 1,4 млрд евро в августе. Эти деньги поступят из доходов от замороженных активов России.
Официальные представители МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердили, что Запад получит жесткий ответ, но конкретные шаги пока неясны.
Политолог Юрий Светов высказал мнение о возможных ответных мерах России. Он отметил, что Россия ограничивается словами и предупреждениями, и пояснил, что Россия не может полностью зеркально ответить на действия Запада, так как большинство зарубежных активов в России являются частной собственностью, а в Европе находятся государственные деньги и облигации, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Конфискация частной собственности была бы против принципов уважения, которые Россия стремится соблюдать.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.