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Евросоюз отдал Украине наши миллиарды: Россия не ответила симметрично по одной причине

Названа причина отсутствия симметричной реакции России на конфискацию активов

1:00
Экономика

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что Украина получит 1,4 млрд евро в августе. Эти деньги поступят из доходов от замороженных активов России.

Названа причина отсутствия симметричной реакции России на конфискацию активов
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Официальные представители МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердили, что Запад получит жесткий ответ, но конкретные шаги пока неясны.

Политолог Юрий Светов высказал мнение о возможных ответных мерах России. Он отметил, что Россия ограничивается словами и предупреждениями, и пояснил, что Россия не может полностью зеркально ответить на действия Запада, так как большинство зарубежных активов в России являются частной собственностью, а в Европе находятся государственные деньги и облигации, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Конфискация частной собственности была бы против принципов уважения, которые Россия стремится соблюдать.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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