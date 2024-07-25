Что ждёт рынок нефти после снятия Байдена с выборов? Трамп готовится перевернуть рынок

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Возвращение Трампа может изменить нефтяной рынок

1:15
Экономика

Как уже стало известно, Джо Байден снялся с президентской гонки, и новым кандидатом от Демократической партии стала Камала Харрис.

Возвращение Трампа может изменить нефтяной рынок
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

Однако у Харрис есть ограниченное время для подготовки кампании, что затруднит её конкурентоспособность против Дональда Трампа.

Эксперты отмечают, что возвращение Трампа на пост президента может способствовать росту спроса на нефть. В отличие от Байдена, который поддерживал ограничения на добычу нефти, Трамп в своих высказываниях часто критиковал электромобили и выступал за расширение нефтедобычи.

Это может привести к ещё большему увеличению добычи нефти в США, что окажет давление на цены.

Дополнительно, негативным фактором для рынка является ухудшение экономических показателей Китая, которые оказались ниже прогнозов. Это вызывает опасения по поводу возможного снижения спроса на нефть.

В то же время, существует позитивная перспектива для рынка нефти. Ожидается, что на заседании ФРС в июле ставка останется без изменений, а также возможно, что будут даны сигналы о смягчении монетарной политики уже в сентябре. Это могло бы способствовать росту рынка нефти.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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