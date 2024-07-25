Россиянам, которые хотят купить жильё дали важный совет

Когда ставки упадут? Советы по ипотеке от эксперта

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам, которые хотят приобрести жилье, но пока не рассматривают этот вопрос как срочный, дали несколько рекомендаций.

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После отмены программы льготной ипотеки покупка квартиры стала для многих непосильной задачей. Эксперты советуют немного подождать.

В интервью "Аргументам и фактам" кандидат экономических наук и профессор Российской академии естествознания Елена Молокова отметила, что рынок недвижимости должен стабилизироваться, и это ожидается к весне 2025 года, при условии отсутствия значительных глобальных изменений в политике и экономике.

По её прогнозам, ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться, что сделает платежи более доступными.

В связи с этим Молокова предложила накопить средства на первоначальный взнос, погасить текущие кредиты, проверить кредитный рейтинг и, если необходимо, заняться его улучшением.