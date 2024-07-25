Россиянам, которые хотят купить жильё дали важный совет

Россиянам, которые хотят приобрести жилье, но пока не рассматривают этот вопрос как срочный, дали несколько рекомендаций.
После отмены программы льготной ипотеки покупка квартиры стала для многих непосильной задачей. Эксперты советуют немного подождать.
В интервью "Аргументам и фактам" кандидат экономических наук и профессор Российской академии естествознания Елена Молокова отметила, что рынок недвижимости должен стабилизироваться, и это ожидается к весне 2025 года, при условии отсутствия значительных глобальных изменений в политике и экономике.
По её прогнозам, ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться, что сделает платежи более доступными.
В связи с этим Молокова предложила накопить средства на первоначальный взнос, погасить текущие кредиты, проверить кредитный рейтинг и, если необходимо, заняться его улучшением.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.