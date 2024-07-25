Торговля России с Китаем стоит на грани коллапса: денежные переводы сократятся на 50%

Эксперт: внешняя торговля в России сократится в два раза

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло сообщил в интервью НСН, что массовые ограничения на денежные переводы могут сократить объём внешней торговли России в два раза.

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

Если в 2023 году этот объём составил 255 миллиардов долларов, то в 2024 году, по его оценкам, собрать даже половину от этой суммы будет крайне сложно.

По словам Властопуло, одной из самых больших проблем является рост стоимости транзакций и доставка денег до конечного получателя, что усложняет цепочки поставок и приводит к удорожанию товаров на 12-15%.

Эксперт также отметил, что трудности с переводами средств наблюдаются во всех странах, с которыми сотрудничает Россия, при этом наиболее серьёзные проблемы возникают в торговле с Китаем из-за фактической блокировки юаней.