Генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло сообщил в интервью НСН, что массовые ограничения на денежные переводы могут сократить объём внешней торговли России в два раза.
Если в 2023 году этот объём составил 255 миллиардов долларов, то в 2024 году, по его оценкам, собрать даже половину от этой суммы будет крайне сложно.
По словам Властопуло, одной из самых больших проблем является рост стоимости транзакций и доставка денег до конечного получателя, что усложняет цепочки поставок и приводит к удорожанию товаров на 12-15%.
Эксперт также отметил, что трудности с переводами средств наблюдаются во всех странах, с которыми сотрудничает Россия, при этом наиболее серьёзные проблемы возникают в торговле с Китаем из-за фактической блокировки юаней.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.