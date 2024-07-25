Россия подняла энергетическое партнёрство с Китаем на новый уровень

Россия и Китай укрепляют энергетическое партнёрство

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться в рамках всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба и информационная служба президента, CC BY 3.0

В своём приветственном обращении к участникам VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ), Путин отметил, что объём поставок российских энергетических ресурсов в Китай достиг рекордных значений.

В послании также подчеркивается, что специалисты двух стран активно работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, а также над повышением их экологической безопасности.