Складные смартфоны Samsung Fold и Flip доступны для покупки в России

В России начинаются продажи новых смартфонов Samsung

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 24 июля российские розничные сети и операторы связи начинают продажу новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская компания анонсировала две недели назад.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Как сообщают российские компании, старт продаж приурочен к этому числу.

Цена на Galaxy Z Fold6 у розничных продавцов варьируется от 189,99 тыс. до 229,99 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, в то время как Galaxy Z Flip6 можно приобрести за 119,99 тыс. рублей до 129,99 тыс. рублей.

Смартфоны отличаются своими размерами — диагонали внутреннего и внешнего экранов у Galaxy Z Fold6 составляют 7,6 и 6,3 дюйма.