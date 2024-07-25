Складные смартфоны Samsung Fold и Flip доступны для покупки в России

С 24 июля российские розничные сети и операторы связи начинают продажу новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская компания анонсировала две недели назад.
Как сообщают российские компании, старт продаж приурочен к этому числу.
Цена на Galaxy Z Fold6 у розничных продавцов варьируется от 189,99 тыс. до 229,99 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, в то время как Galaxy Z Flip6 можно приобрести за 119,99 тыс. рублей до 129,99 тыс. рублей.
Смартфоны отличаются своими размерами — диагонали внутреннего и внешнего экранов у Galaxy Z Fold6 составляют 7,6 и 6,3 дюйма.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.