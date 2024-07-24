Лесные пожары в канадской провинции Альберта угрожают почти 10% добычи нефти в регионе и вынуждают эвакуировать один из крупнейших национальных парков страны в разгар летнего туристического сезона, пишет Bloomberg.
Suncor Energy Inc. сократила добычу на своей скважине к северо-востоку от Форт-Мак-Мюррея, на которой в июне добывалось более 230 000 баррелей сырой нефти в день. Также производитель нефти и газа Altair Energy был вынужден закрыть свой участок Charlie к северу от Гранд-Прери, когда лесной пожар охватил объект.
Компании спешно эвакуировали персонал, а также уволили некоторое число рабочих.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.