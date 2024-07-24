Из-за лесных пожаров в Канаде приостановлена добыча нефти

Лесные пожары в Канаде угрожают добыче нефти

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лесные пожары в канадской провинции Альберта угрожают почти 10% добычи нефти в регионе и вынуждают эвакуировать один из крупнейших национальных парков страны в разгар летнего туристического сезона, пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Suncor Energy Inc. сократила добычу на своей скважине к северо-востоку от Форт-Мак-Мюррея, на которой в июне добывалось более 230 000 баррелей сырой нефти в день. Также производитель нефти и газа Altair Energy был вынужден закрыть свой участок Charlie к северу от Гранд-Прери, когда лесной пожар охватил объект.

Компании спешно эвакуировали персонал, а также уволили некоторое число рабочих.