Из-за лесных пожаров в Канаде приостановлена добыча нефти

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Лесные пожары в Канаде угрожают добыче нефти

0:43
Экономика

Лесные пожары в канадской провинции Альберта угрожают почти 10% добычи нефти в регионе и вынуждают эвакуировать один из крупнейших национальных парков страны в разгар летнего туристического сезона, пишет Bloomberg.

Лесные пожары в Канаде угрожают добыче нефти
Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Suncor Energy Inc. сократила добычу на своей скважине к северо-востоку от Форт-Мак-Мюррея, на которой в июне добывалось более 230 000 баррелей сырой нефти в день. Также производитель нефти и газа Altair Energy был вынужден закрыть свой участок Charlie к северу от Гранд-Прери, когда лесной пожар охватил объект.

Компании спешно эвакуировали персонал, а также уволили некоторое число рабочих. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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