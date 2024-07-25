Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 20 ноября
"Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории
В Минздраве подсчитали риск смертельных болезней из-за недостатка сна
Музыкальный критик Соседов призвал Глюкозу завершить карьеру
Дизайнер раскрывает секреты выбора обоев для маленьких комнат
Минтай под шубой
Путин утвердил заселение в гостиницы по водительским правам
Душившие котёнка в Москве дети попали на видео
Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством
В России спрогнозировали снижение цен на горбушу

Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу

0:59
Экономика

Аналитический центр Рыбного союза предсказал изменение цен на горбушу. По мере увеличения улова рыбы, ожидается снижение отпускных цен и увеличение поставок на внутренний рынок.

Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger, PDM

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе отпускная цена на потрошеную горбушу без головы составляет 350 рублей за килограмм.

Неразделанная и потрошеная с головой стоит 285 рублей за килограмм. Спрос на рыбу остается низким, так как оптовики считают текущие цены завышенными.

В центральных регионах страны также имеются значительные запасы неразделанной и потрошеной горбуши без головы. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на аналитический центр Рыбного союза.

По мнению аналитиков, стоимость горбуши будет снижаться по мере увеличения объемов добычи. Также прогнозируется рост розничных продаж этой продукции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
Врач Фомин: очень опасными на дороге являются водители с биполярным расстройством
Безопасность на дороге: какие повреждения шин требуют немедленного ремонта
Как спорт влияет на детей
Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку
Мария Шукшина высказалась о скандальном выступлении Глюкозы
Шаверма в магазинах "ВкусВилл" в Петербурге стоит дешевле шаурмы
Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу
Посадки в августе: продлеваем сезон сбора урожая и цветения
Эксперт Башмаков исключил резкий рост потребления электроэнергии в России
Советы, как выглядеть более женственно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников