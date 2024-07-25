В России спрогнозировали снижение цен на горбушу

Аналитики предсказывают снижение цен на горбушу

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитический центр Рыбного союза предсказал изменение цен на горбушу. По мере увеличения улова рыбы, ожидается снижение отпускных цен и увеличение поставок на внутренний рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger, PDM

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе отпускная цена на потрошеную горбушу без головы составляет 350 рублей за килограмм.

Неразделанная и потрошеная с головой стоит 285 рублей за килограмм. Спрос на рыбу остается низким, так как оптовики считают текущие цены завышенными.

В центральных регионах страны также имеются значительные запасы неразделанной и потрошеной горбуши без головы. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на аналитический центр Рыбного союза.

По мнению аналитиков, стоимость горбуши будет снижаться по мере увеличения объемов добычи. Также прогнозируется рост розничных продаж этой продукции.