Россия наращивает добычу нефти: будущие объёмы превзойдут все ожидания

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в текущем месяце российская сторона добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, согласно информации от РИА Новости.
Новак сделал это заявление в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Он подчеркнул, что Россия намерена компенсировать недоисполнение сделки за счет будущих объемов.
Вице-премьер отметил, что добыча нефти в России несколько недоисполнена в полном объеме, и Министерство энергетики разработает графики для компенсации недостающих объемов в будущем.
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