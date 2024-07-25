Россия наращивает добычу нефти: будущие объёмы превзойдут все ожидания

Стало известно о добыче нефти в России в июле

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в текущем месяце российская сторона добывала нефть на уровне, близком к целевому в рамках ОПЕК+, согласно информации от РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Новак сделал это заявление в кулуарах российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Он подчеркнул, что Россия намерена компенсировать недоисполнение сделки за счет будущих объемов.

Вице-премьер отметил, что добыча нефти в России несколько недоисполнена в полном объеме, и Министерство энергетики разработает графики для компенсации недостающих объемов в будущем.