Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза ухаживающих средств для лица с маслом виноградной косточки
Nature Methods: Гётеборгские учёные представили ИИ для быстрой диагностики рака
Manor Lords: новые рыболовные пруды и оптимизация с Unreal Engine 5
В Интернете обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако
Опасные регионы России: где риск получить травму выше всего?
На гастрономическом фестивале в Чите шеф-повара разработали "Забайкальское меню"
Улитка как домашний питомец: список преимуществ и сложностей
Советы, как вырастить крупные помидоры
Трубочки с варёной сгущёнкой: делаются на простом тесте из яиц, сахара, муки и масла
Зрители китайских документальных фильмов об Америке увидели "изнанку" роскошной жизни

Китайцы снимают документальные фильмы о крахе США

0:54
Экономика

Как передает Zero Hedge, китайцы начали снимать документальные фильмы о крахе американских городов.

Китайцы снимают документальные фильмы о крахе США
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В них демонстрируются мрачные последствия десятилетий деиндустриализации, катастрофической прогрессивной политики и опиоидного кризиса, по иронии судьбы подпитываемого Китаем. В соцсетях пользователи отмечают, что на городских улицах США полно мусора и асоциальных людей. 

В конце прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом признался, что очистил несколько городских кварталов перед визитом в город президента Китая Си Цзиньпина.

Поэтому американцы в ожидании президента, который поставит их интересы выше интересов нелегалов и Украины. Они хотят закона и порядка, экономической стабильности и возвращения в Америку, которую они знали до прихода Байдена к власти.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
В Интернете обсуждают возможный роман Павла Дурова с Дианой Бако
Опасные регионы России: где риск получить травму выше всего?
На гастрономическом фестивале в Чите шеф-повара разработали "Забайкальское меню"
Улитка как домашний питомец: список преимуществ и сложностей
Советы, как вырастить крупные помидоры
Трубочки с варёной сгущёнкой: делаются на простом тесте из яиц, сахара, муки и масла
Китайцы снимают документальные фильмы о крахе США
Почему ваши волосы повреждены и что с этим делать
При гипогликемии возникает спутанность сознания и дрожь в теле
"Правило пяти минут" — ключ к безопасности в жару: что должны знать все водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников