Зрители китайских документальных фильмов об Америке увидели "изнанку" роскошной жизни

Китайцы снимают документальные фильмы о крахе США

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как передает Zero Hedge, китайцы начали снимать документальные фильмы о крахе американских городов.

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В них демонстрируются мрачные последствия десятилетий деиндустриализации, катастрофической прогрессивной политики и опиоидного кризиса, по иронии судьбы подпитываемого Китаем. В соцсетях пользователи отмечают, что на городских улицах США полно мусора и асоциальных людей.

В конце прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом признался, что очистил несколько городских кварталов перед визитом в город президента Китая Си Цзиньпина.

Поэтому американцы в ожидании президента, который поставит их интересы выше интересов нелегалов и Украины. Они хотят закона и порядка, экономической стабильности и возвращения в Америку, которую они знали до прихода Байдена к власти.