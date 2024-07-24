Как передает Zero Hedge, китайцы начали снимать документальные фильмы о крахе американских городов.
В них демонстрируются мрачные последствия десятилетий деиндустриализации, катастрофической прогрессивной политики и опиоидного кризиса, по иронии судьбы подпитываемого Китаем. В соцсетях пользователи отмечают, что на городских улицах США полно мусора и асоциальных людей.
В конце прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом признался, что очистил несколько городских кварталов перед визитом в город президента Китая Си Цзиньпина.
Поэтому американцы в ожидании президента, который поставит их интересы выше интересов нелегалов и Украины. Они хотят закона и порядка, экономической стабильности и возвращения в Америку, которую они знали до прихода Байдена к власти.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.