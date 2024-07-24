Из России в Китай поступило 55 млн тонн нефти

В течение 6 месяцев Россия отправила в Китай 55 млн тонн нефти

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чжан Цзяньхуа, руководитель государственного энергоуправления, сообщил, что Китай в первом полугодии 2023 года импортировал большие объемы нефти из России, пишет РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По словам руководителя госэнергоуправления, за шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти. Таким образом, Китай является крупнейшим импортером российской нефти. Россия также не испытывает проблем с оплатой поставок.

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян также добавил, что в первом полугодии Китай увеличил импорт нефти из России на 4,8%, а импорт газа возрос на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.