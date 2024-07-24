Из России в Китай поступило 55 млн тонн нефти

Чжан Цзяньхуа, руководитель государственного энергоуправления, сообщил, что Китай в первом полугодии 2023 года импортировал большие объемы нефти из России, пишет РИА Новости.
По словам руководителя госэнергоуправления, за шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти. Таким образом, Китай является крупнейшим импортером российской нефти. Россия также не испытывает проблем с оплатой поставок.
Вице-премьер КНР Дин Сюэсян также добавил, что в первом полугодии Китай увеличил импорт нефти из России на 4,8%, а импорт газа возрос на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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