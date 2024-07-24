С повышением спроса на арбузы вырастут и цены

Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время у покупателей есть последний шанс приобрести арбузы по самым низким ценам, заявил Роман Пономарев, один из ведущих фермеров Ставропольского края, занимающийся выращиванием бахчевых культур. Об этом пишет РИА Новости.

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По его мнению, в начале августа спрос на арбузы значительно увеличится, что приведет к постепенному росту цен. Фермер также отметил, что в этом году ожидается сбор арбузов и дынь в два раза меньше, чем в прошлом. В предыдущие годы арбузов было настолько много, что к концу сезона половина из них оставалась в полях из-за отсутствия спроса. Предстоящая нехватка может привести к росту как отпускных, так и розничных цен.

Если в прошлом году оптовая цена "с поля" составляла около 10-12 рублей за килограмм, то в этом году она уже достигла 15-18 рублей. Одной из причин снижения урожая бахчевых является массовое нашествие трипса, мелкого насекомого-паразита, который высасывает соки из растений. По словам Романа Пономарева, из-за трипса арбуз может недобрать в урожае от 20 до 50 процентов.