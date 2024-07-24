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С повышением спроса на арбузы вырастут и цены

Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса

1:18
Экономика

В настоящее время у покупателей есть последний шанс приобрести арбузы по самым низким ценам, заявил Роман Пономарев, один из ведущих фермеров Ставропольского края, занимающийся выращиванием бахчевых культур. Об этом пишет РИА Новости.

Цены на арбузы значительно повысятся из-за трипса
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По его мнению, в начале августа спрос на арбузы значительно увеличится, что приведет к постепенному росту цен. Фермер также отметил, что в этом году ожидается сбор арбузов и дынь в два раза меньше, чем в прошлом. В предыдущие годы арбузов было настолько много, что к концу сезона половина из них оставалась в полях из-за отсутствия спроса. Предстоящая нехватка может привести к росту как отпускных, так и розничных цен.

Если в прошлом году оптовая цена "с поля" составляла около 10-12 рублей за килограмм, то в этом году она уже достигла 15-18 рублей. Одной из причин снижения урожая бахчевых является массовое нашествие трипса, мелкого насекомого-паразита, который высасывает соки из растений. По словам Романа Пономарева, из-за трипса арбуз может недобрать в урожае от 20 до 50 процентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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