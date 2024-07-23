За рубежом растёт интерес к бренду "Сделано в России"

Бренд "Сделано в России" набирает популярность среди иностранцев

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (РЭЦ), работающих под брендом "Сделано в России", на ключевых мировых маркетплейсах превысила два миллиона постоянных покупателей, сообщает РИА Новости.

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Ангелина Моргун, руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ, отметила, что РЭЦ активно проводит разнообразные маркетинговые мероприятия, направленные на стимулирование спроса на российские товары в национальных магазинах и ознакомление покупателей с Россией в широком смысле. Таким образом, усиливается лояльность иностранцев к России. Она подчеркнула значимость проекта национальных магазинов для укрепления международного единства. РЭЦ создал обширную зарубежную партнерскую сеть в формате франшизы, что позволяет активно продвигать российские товары на внешних рынках.

Китайские компании проявляют интерес к расширению сотрудничества, а также потенциальные партнеры из Индии и ЮАР.

На данный момент функционирует 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах, охватывающих 7 экспортных рынков, включая страны БРИКС. В этих магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от свыше 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, а также представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.

Дополнительную информацию о национальных магазинах можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".