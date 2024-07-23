За рубежом растёт интерес к бренду "Сделано в России"

Аудитория национальных магазинов Российского экспортного центра (РЭЦ), работающих под брендом "Сделано в России", на ключевых мировых маркетплейсах превысила два миллиона постоянных покупателей, сообщает РИА Новости.
Ангелина Моргун, руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ, отметила, что РЭЦ активно проводит разнообразные маркетинговые мероприятия, направленные на стимулирование спроса на российские товары в национальных магазинах и ознакомление покупателей с Россией в широком смысле. Таким образом, усиливается лояльность иностранцев к России. Она подчеркнула значимость проекта национальных магазинов для укрепления международного единства. РЭЦ создал обширную зарубежную партнерскую сеть в формате франшизы, что позволяет активно продвигать российские товары на внешних рынках.
Китайские компании проявляют интерес к расширению сотрудничества, а также потенциальные партнеры из Индии и ЮАР.
На данный момент функционирует 36 национальных магазинов на 14 маркетплейсах, охватывающих 7 экспортных рынков, включая страны БРИКС. В этих магазинах представлено более 2,5 тысячи товаров от свыше 800 производителей. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кондитерские изделия, а также представлены бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей.
Дополнительную информацию о национальных магазинах можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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