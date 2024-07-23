В ближайшем будущем США необходимо кардинально сократить свои расходы

США стремительно движутся к банкротству

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Соединенные Штаты должны будут выплатить 1,14 триллиона долларов в виде процентов по своему государственному долгу, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, это ставит страну на грань реального банкротства.

Госдолг в 1 триллион 140 миллиардов долларов — 76% всех налоговых поступлений. США стремительно движутся к банкротству. Этот процесс не замедляется, а только ускоряется. Илон Маск недавно отметил эту очевидность.

Пушков также подчеркнул, что в текущем году выплаты по госдолгу США на 30-40% превысят военный бюджет страны, тогда как еще год назад они были сопоставимы.

Парламентарий подытожил, что рано или поздно неизбежное произойдет и чтобы выжить, США необходимо кардинально сократить свои расходы.