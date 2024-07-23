Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ"

Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате WB

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совместное предприятие Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — продолжает свою работу в стабильном режиме, все обязательства выполняются в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Фото: Audiovisual Service by European Commission, CC BY 4.0

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла утверждения о рейдерском захвате компании.

Пресс-служба группы Russ отметила, что подробности бракоразводного процесса не являются предметом внимания деловых изданий.

Обе компании продолжат информировать обновления для своих партнеров и клиентов, обеспечивая стабильное функционирование торговой платформы.

Создание совместной компании ООО "РВБ" в начале июля будет способствовать расширению возможностей для продвижения товаров и использованию уникальных инструментов для бизнеса.