Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию — ООО "РВБ"

Совместное предприятие Wildberries и Russ — ООО "РВБ" — продолжает свою работу в стабильном режиме, все обязательства выполняются в полном объеме, сообщает РИА Новости.
Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла утверждения о рейдерском захвате компании.
Пресс-служба группы Russ отметила, что подробности бракоразводного процесса не являются предметом внимания деловых изданий.
Обе компании продолжат информировать обновления для своих партнеров и клиентов, обеспечивая стабильное функционирование торговой платформы.
Создание совместной компании ООО "РВБ" в начале июля будет способствовать расширению возможностей для продвижения товаров и использованию уникальных инструментов для бизнеса.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.