Торговая война между Китаем и США в сфере искусственного интеллекта может обостриться на фоне слухов о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения экспорта и продаж ключевых полупроводниковых чипов, пишет euronews.
По данным Bloomberg, президент Джо Байден рассматривает использование правила прямых иностранных поставок для дальнейшего ограничения продаж оборудования для производства микросхем в Китай. Это правило может применяться даже если продукт производится за рубежом без американских компонентов и продается третьим лицам, не попадая в США. Таким образом, правительство США может считать эти технологии подлежащими Правилам экспортного администрирования (EAR).
Эта новость негативно повлияла на акции крупных технологических компаний, таких как Microsoft, которые упали на 1,32% до $443,55 (€405,69), Apple - на 2,53% до $228,88 и Nvidia - на 6,62% до $117,99. В общей сложности крупнейшие мировые компании потеряли более 338 миллиардов долларов из-за опасений торговой войны.
Причиной торговой войны стало недавнее отозвание США экспортных лицензий у компаний Intel и Qualcomm, чтобы ограничить доступ Китая к технологиям искусственного интеллекта, которые могут использоваться в военных целях. Также США ограничили поставки полупроводников и телекоммуникационного оборудования для Huawei.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.