Опасения по поводу торговой войны между США и Китаем сказываются на стоимости акций Microsoft

Торговая война между США и Китаем в сфере ИИ накаляется

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговая война между Китаем и США в сфере искусственного интеллекта может обостриться на фоне слухов о том, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения экспорта и продаж ключевых полупроводниковых чипов, пишет euronews.

Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM

По данным Bloomberg, президент Джо Байден рассматривает использование правила прямых иностранных поставок для дальнейшего ограничения продаж оборудования для производства микросхем в Китай. Это правило может применяться даже если продукт производится за рубежом без американских компонентов и продается третьим лицам, не попадая в США. Таким образом, правительство США может считать эти технологии подлежащими Правилам экспортного администрирования (EAR).

Эта новость негативно повлияла на акции крупных технологических компаний, таких как Microsoft, которые упали на 1,32% до $443,55 (€405,69), Apple - на 2,53% до $228,88 и Nvidia - на 6,62% до $117,99. В общей сложности крупнейшие мировые компании потеряли более 338 миллиардов долларов из-за опасений торговой войны.

Причиной торговой войны стало недавнее отозвание США экспортных лицензий у компаний Intel и Qualcomm, чтобы ограничить доступ Китая к технологиям искусственного интеллекта, которые могут использоваться в военных целях. Также США ограничили поставки полупроводников и телекоммуникационного оборудования для Huawei.